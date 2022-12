Brüssel : Polizei durchsucht Räume des Europäischen Parlaments

Die belgische Polizei hat am Montag Räumlichkeiten des EU-Parlaments in Brüssel durchsucht. Die Ermittler wollen ein «Verschwinden für die Ermittlungen nötiger Daten» verhindern.

Vier Beschuldigte sitzen seit Sonntag wegen der Affäre in Untersuchungshaft. dpa

Die belgische Polizei hat am Montag Räumlichkeiten des EU-Parlaments in Brüssel durchsucht. Die belgische Bundesstaatsanwaltschaft informierte über die Durchsuchungen drei Tage nach Bekanntwerden des Korruptionsskandals im EU-Parlament, in den unter anderen die griechische Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili verwickelt ist.

Ziel der Durchsuchungen sei es gewesen, die Daten elektronischer Geräte aus den Büros von zehn Abgeordneten sicherzustellen, erklärte die belgische Bundesstaatsanwaltschaft. Wie die Ermittler weiter erklärten, waren die bei der Durchsuchung zu beschlagnahmenden Geräte bereits am Freitag «eingefroren» worden, um ein «Verschwinden für die Ermittlungen nötiger Daten» zu verhindern.

Kaili und drei weitere Beschuldigte sitzen seit Sonntag wegen der Affäre, die im Zusammenhang mit dem WM-Gastgeberland Katar steht, in Untersuchungshaft. Insgesamt hat es der Staatsanwaltschaft zufolge seit Beginn der Ermittlungen bereits 20 Durchsuchungen gegeben – 19 in Büros und Wohnräumen sowie eine im Europaparlament selbst. Dabei wurden demnach 600.000 Euro im Wohnsitz eines Verdächtigen gefunden, mehrere Hunderttausend Euro in einem Koffer in einem Brüsseler Hotel sowie 150.000 Euro in der Wohnung eines EU-Abgeordneten. Der Name wurde nicht genannt.

«So etwas habe ich wirklich noch nicht gesehen»

Der Chef von Transparency International EU, Michiel van Hulten, sieht in den Korruptionsvorwürfen gegen Kaili und andere einen Skandal von epischem Ausmaß. «Ich habe die meiste Zeit der vergangenen 25 Jahre in Brüssel verbracht und so etwas habe ich wirklich noch nicht gesehen», sagte der ehemalige niederländische EU-Abgeordnete am Montag.

Van Hulten sagte, dass so etwas nicht so leicht passieren könnte, wenn in Brüssel ein Klima herrschen würde, in dem Transparenz, Ethik und Integrität wirklich wichtig seien. Er wünsche sich, dass man für Fehlverhalten zur Rechenschaft gezogen werde. Auch sollten Regierungen als Lobbyisten eingestuft werden, wenn sie versuchten, Einfluss auf EU-Institutionen zu nehmen.

Kailis Schwester nimmt sie in Schutz

Eva Kailis Schwester hat mit Unglauben auf die Vorwürfe gegen die Politikerin reagiert. «So wie ich die Moral und die Persönlichkeit meiner Schwester kenne, kann ich nicht glauben, dass die Anschuldigungen und die ihr zugeschriebenen Absichten der Realität entsprechen», ließ Mantalena Kaili über ihren Anwalt mitteilen, wie griechische Medien berichteten. Mantalena Kaili arbeitete den Berichten zufolge auf EU-Ebene als Beraterin oder Assistentin für ihre Schwester und soll von den belgischen Behörden ebenfalls zur Aussage vorgeladen werden.

Sie verstehe, dass die Öffentlichkeit Interesse habe, zu erfahren, was mit ihrer Schwester los sei, ließ Mantalena Kaili mitteilen. «Wir leben als Familie in einer beispiellosen und schmerzhaften Situation. Wir lesen in den Medien über die Anschuldigungen gegen meine Schwester. Aber wir haben seitens der Behörden immer noch keine offiziellen Informationen über die Vorwürfe.»

Am Montag hatte die griechische Anti-Geldwäsche-Behörde die Konten und andere Vermögenswerte von Eva Kaili und ihrer engsten Familie – also auch ihrer Schwester – einfrieren lassen. Der Schritt folgte auf die Festnahme von Kaili am Freitag in Brüssel. Eva Kaili und mindestens weitere fünf Personen werden verdächtigt, sich gegen Bezahlung in EU-Gremien für den Wüstenstaat und Fussball-WM-Ausrichter Kater eingesetzt zu haben.