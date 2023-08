RLP-Bilanz: Polizei-Einsätze bei Fußballspielen kosten rund 4,6 Millionen Euro

Die Polizei hat die Bilanz über ihre Einsätze bei Fußballspielen in Rheinland-Pfalz während der Saison 2022/2023 veröffentlicht. Wie aus einer Antwort des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Mainz auf Anfrage der CDU-Landtagsfraktion hervorgeht, summierten sich in der Spielzeit bei Partien in der Bundesliga, der 2. Liga, der Regionalliga Südwest, der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland, im DFB- und Verbandspokal, bei einem Länderspiel und einem Relegationsspiel Polizeikosten auf insgesamt rund 4,6 Millionen Euro. Stadionverbote gab es 25.