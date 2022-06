Air Base Kleine Brogel (Belgien) : Polizei entdeckt heimliches Drogenlabor nahe Nato-Stützpunkt

«Breaking Bad» in der Nähe des belgischen Nato-Stützpunkts, wo auch Atomwaffen lagern, hat die belgische Polizei ein Labor für die Herstellung von synthetischen Drogen ausgehoben.

Auf einem belgischen Militärstützpunkt, auf dem auch Atomwaffen der Nato deponiert sind, ist in einem heimlichen Drogenlabor Ecstasy hergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft der Provinz Limburg erklärte am Dienstag, die örtliche Polizei habe das Labor zur Herstellung der synthetischen Droge «auf» dem Stützpunkt Kleine Brogel im Norden Belgiens bereits am vergangenen Mittwoch entdeckt. Mit Unterstützung von Experten der Bundespolizei, des Kriminologischen Instituts und des Zivilschutzes sei es dann ausgehoben worden.