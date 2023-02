Mehrere Festnahmen : Polizei entdeckt in Saarbrücken 150 Kilogramm Drogen in Lkw

Rund 150 Kilogramm Rauschgift haben Polizisten in einem Lastwagen in Saarbrücken sichergestellt. Bei dem Polizeieinsatz am Dienstagabend waren fünf Männer aus dem Saarland im Alter zwischen 33 und 35 Jahren vor Ort festgenommen worden, wie das Landespolizeipräsidium Saarland, das Hessische Landeskriminalamt und das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilten. Zunächst hatten die Verdächtigen noch versucht, zu fliehen. Gegen vier Männer habe sich der Tatverdacht nach dem Fund weiterer Beweismittel bei Durchsuchungen ihrer Wohnungen erhärtet. Sie sollten noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein 33-Jähriger wurde zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.