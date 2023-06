Luxemburg: Polizei erhöht ihre Präsenz in der Nähe von Schulen und Spielplätzen

Gerüchte über mögliche Kindesentführung in Zusammenhang mit einem ominösen weißen Lieferwagen an Schulen im Süden des Landes, haben offenbar die Behörden in Alarmbereitschaft versetzt. So erklärt der Minister für Innere Sicherheit, Henri Kox (Déi Gréng), auf Anfrage der Abgeordneten Nancy Arendt, dass die Polizei entsprechend sensibilisiert worden sei und die Präsenz von Besamten «auf Spielplätzen, in der Nähe von Schulen und an Orten, an denen Kinder Schul- und Freizeitaktivitäten ausüben, verstärkt» wurde.