Luxemburg : Polizei ermittelt wegen Schlägereien in Esch

Die Staatsanwaltschaft Luxemburg hat auf L'essentiel-Anfrage am Dienstag bestätigt, dass wegen der Gewalttat auf dem Galgenberg in Esch/Alzette «eine polizeiliche Untersuchung am Laufen ist». Eine Gruppe Jugendlicher war auf einem Video zu sehen, wie sie einen am Boden liegenden Teenager verprügelte.