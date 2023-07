Hausdurchsuchung in Nevada : Polizei ermittelt wieder in mysteriösem Mordfall an Tupac Shakur

1 / 3 Der Mord am US-Rapper ist noch immer ungelöst: Tupac Shakur. (Archivbild) imago images/Everett Collection Nun wurden die Ermittlungen im US-Bundesstaat Nevada wieder aufgenommen. REUTERS Der damals 25-jährige Shakur wurde 1996 unter mysteriösen Umständen auf offener Straße in Las Vegas erschossen. REUTERS

Die Polizei im US-Bundesstaat Nevada hat die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem ungeklärten Mord an dem Rapper Tupac Shakur vor fast 30 Jahren wieder aufgenommen. Das Las Vegas Metropolitan Police Department teilte am Dienstag mit, dass in der Stadt Henderson ein Durchsuchungsbefehl vollstreckt wurde. Wonach und wo die Behörden suchten, war zunächst unklar. Polizeisprecher Aden Ocampo Gomez sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass er keine weiteren Einzelheiten über die jüngste Entwicklung in diesem Fall mitteilen könne, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien.

Der damals 25-jährige Shakur wurde 1996 unter mysteriösen Umständen auf offener Straße in Las Vegas erschossen, als er zusammen mit Marion «Suge» Knight, dem Chef von Death Row Records, in einem schwarzen BMW saß. Nach Angaben der Polizei warteten die beiden an einer roten Ampel, als ein weißer Cadillac neben ihnen anhielt und Schüsse fielen. Shakur wurde von mehreren Schüssen getroffen und in ein Krankenhaus gebracht, wo er sechs Tage später starb. Es gab keine Verhaftungen in dem Fall. Die Polizei hatte in der Vergangenheit erklärt, dass die Ermittlungen schnell ins Stocken geraten seien – unter anderem deswegen, weil Zeugen sich geweigert hätten, zu kooperieren.

Fehde zwischen Ost- und Westküste

Shakur befand sich zu der Zeit in einer Fehde mit dem Rap-Rivalen Notorious B.I.G., der sechs Monate später ebenfalls erschossen wurde. Kern des Konflikts war die berüchtigte Rivalität zwischen Künstlern von der Ost- und der Westküste der USA, die vor allem die Hip-Hop-Szene Mitte der 1990er Jahre prägte. Die Fehde war entbrannt, nachdem Shakur bei einer weiteren Schießerei während eines Raubüberfalls in der Lobby eines Hotels im New Yorker Bezirk Manhattan schwer verletzt worden war. Shakur beschuldigte daraufhin B.I.G. und Sean «Diddy» Combs öffentlich, über die Tat Bescheid zu wissen, was beide vehement bestritten.

Zwar währte Shakurs Musikkarriere nur fünf Jahre, doch verkaufte er weltweit mehr als 75 Millionen Alben, darunter «All Eyez on Me», das mit Diamant-Status zu einer der erfolgreichsten Rap-Platten aller Zeiten wurde. Im Jahr 2017 wurde Tupac Shakur in die Rock&Roll Hall of Fame aufgenommen. In mehreren populären Filmen wie «Poetic Justice», «Juice» und «Above the Rim» wirkte der Rapper zudem als Hauptdarsteller mit.