Luxemburg-Stadt: Polizei fahndet wegen gewalttätigen Übergriffen nach mehreren Jugendlichen

Wieder hat die Polizei über gewalttätige Raubüberfälle in der Landeshauptstadt informiert. Demnach seien zwei Jugendliche in den vergangenen 24 Stunden von Unbekannten bedrängt und zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände gezwungen worden, wie die Police Grand-Ducale am Dienstagmittag mitteilt. Ein erster Übergriff soll im Stadtpark Monterey in der Nähe eines Kiosk stattgefunden haben, wo ein junger Mann von drei Personen aufgefordert wurde, sein Handy auszuhändigen. Da er angab, dieses nicht dabei zu haben, haben die Angreifer dem Bericht zufolge seinen Kapuzenpullover und Umhängetasche gestohlen und sind anschließend in Richtung Park Kinnekswiss geflüchtet. Die Angreifer sollen zwischen 17 und 18 Jahre alt und in Kapuzenpullovern gekleidet sein. Die Fahndung nach den Tätern sei bislang erfolglos geblieben.