Morde von Toulouse : Polizei fasst Komplizen von Merah

Mohamed Merah tötete vor einem Jahr sieben Menschen – und zahlte mit seinem Leben. Nun ging die französische Polizei gegen mögliche Helfershelfer des Terroristen vor.

Französische Sicherheitsbehörden haben am späten Dienstagabend zwei mutmaßliche Komplizen des islamistischen Attentäters von Toulouse festgenommen. An dem Einsatz in der südfranzösischen Stadt sei unter anderem eine Antiterroreinheit beteiligt gewesen, hieß es aus Polizeikreisen. Weitere Angaben zu den beiden Festgenommenen wurden zunächst nicht gemacht.