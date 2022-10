Kalifornien : Polizei fasst mutmaßlichen Serienkiller «auf der Jagd»

In der Region um Stockton wurden zwischen dem 8. Juli und dem 27. September fünf Männer erschossen. Ein weiterer Mann wurde im April vergangenen Jahres in der 50 Kilometer entfernten Stadt Oakland getötet.

Die Polizei im US-Bundesstaat Kalifornien hat einen mutmasslichen Serienmörder festgenommen, der im Verdacht steht, allein in diesem Sommer innerhalb von nur zweieinhalb Monaten fünf Menschen erschossen zu haben. Ein weiteres Opfer wurde im vergangenen Jahr getötet.



Beim Verdächtigen handelt es sich um den 43-jährigen Wesley Brownlee. «Seine Verhaltensmuster stimmten mit einigen der Muster überein, die wir gesehen haben», sagte der Polizeichef von Stockton, Stanley McFadden, an einer Medienkonferenz. «Er bewegte sich in Parks, an dunklen Orten, blieb stehen, sah sich um und ging wieder weiter. Und zu diesem Zeitpunkt dachten wir, dass es für die Sicherheit der Öffentlichkeit das Beste wäre, diese Person festzunehmen.»