Entführungsfall Tennessee : Polizei findet bei Suche nach entführter Milliardenerbin eine Leiche

Bei der Suche nach der vermissten Eliza Fletcher ist die Polizei im US-Bundesstaat Tennessee auf eine Leiche gestoßen.

1 / 5 Die zweifache Mutter Eliza Fletcher ist in Memphis entführt worden. Privat Die Polizei verhaftete den Ex-Häftling Cleotha Abston unter dringendem Tatverdacht. Polizei Er soll Fletcher in einen Geländewagen gestoßen haben. Privat

Bei der Suche nach der vermissten Milliardenerbin Eliza Fletcher ist im US-Bundesstaat Tennessee eine Leiche gefunden worden, wie die New York Post schreibt. Gegen 17 Uhr Ortszeit gab die Polizei bekannt, bei der Suche nach der vermissten Frau einen leblosen Körper gefunden zu haben. Sie gab weder bekannt, um wen es sich bei der Leiche handelt, noch machte sie Angaben zur Todesursache. Der leblose Körper wurde am Montag rund 1,5 Kilometer von der Stelle entfernt gefunden, an der Augenzeugen Abston gesehen hätten, wie er das Fahrzeug gereinigt habe, mit dem er Fletcher entführt haben soll.

Die 34-jährige Fletcher, die aus einer traditionsreichen Familie aus Tennessee stammt, verschwand am Freitag, nachdem sie während ihres morgendlichen Joggens gewaltsam entführt worden war.

Mutmaßlicher Entführer angeklagt

Cleotha Abston wurde am Sonntag wegen Entführung in besonders schwerem Fall angeklagt. Das Motiv für die Entführung der zweifachen Mutter ist nach wie vor unklar.

Die Behörden von Tennessee erhielten Überwachungsmaterial von der Entführung, das zu zeigen schien, wie Abston «aggressiv auf das Opfer zuging und dann das Opfer Eliza Fletcher in die Beifahrerseite des Fahrzeugs zwang», heißt es in einer eidesstattlichen Erklärung der Polizei, in der es auch heißt, dass es «einen Kampf zu geben schien.»

Die Polizei beschrieb Fletchers Entführung als «gewaltsam» und ging davon aus, dass sie «schwere Verletzungen» erlitten habe. «Außerdem ist es wahrscheinlich und aus Zeugenaussagen ersichtlich, dass diese Verletzungen Blutspuren in dem Auto hinterlassen haben, das der Angeklagte anschließend gereinigt hat», hieß es weiter.

DNA-Spuren überführten ihn

Abston war etwa dreieinhalb Stunden nach dem angeblichen Angriff zum Haus seines Bruders in Memphis gefahren. Sein Bruder und ein weiterer Zeuge berichteten, sie hätten den 38-Jährigen gesehen, wie er das Innere des Geländewagens gereinigt und dass er sich «sehr seltsam» verhalten habe.

Laut Fox News sperrten die Ermittlerinnen und Ermittler am Montag einen Radius von etwa einer Meile (1,6 Kilometer) um den Fundort der Leiche ab, in der Nähe einer verlassenen Grundschule.

Abston wurde am Samstagmorgen verhaftet, aber die Behörden sagten, er habe sich geweigert, ihnen den Aufenthaltsort von Fletcher zu nennen. Er sei anhand von DNA-Spuren in seinen Sandalen überführt worden, die er am Tatort zurückgelassen habe.

Er soll Frauen Geld für Sex angeboten haben

Er wird gegen eine Kaution von 500.000 Dollar festgehalten und ist bereits früher mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Unter anderem wurde er im Alter von 16 Jahren wegen der Entführung eines Anwalts verurteilt. Nachbarinnen und Nachbarn beschrieben Abston als «Widerling» und «Perversling», der ständig versucht habe, Frauen für Sex zu bezahlen, heißt es in einem Bericht. Fletcher ist eine verheiratete Mutter von zwei kleinen Buben und arbeitet als Grundschullehrerin.