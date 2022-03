Tschechien : Polizei findet einbetonierte Leiche in Keller

Im Süden des Landes entdeckten die Beamten den leblosen Körper eines Mannes. Dieser dürfte vor einigen Jahren ermordet worden sein.

Der Fall ereignete sich in der Provinz Südböhmen im Süden des Landes.

Der leblose Körper befand sich in einem Fass (Symbolbild).

In einem tschechischen Keller hat die Polizei die Leiche eines Mannes gefunden (Symbolbild).

Unter dem Kellerboden eines Hauses in Südböhmen hat die Polizei eine Leiche in einem einbetonierten Fass gefunden. Zuvor hätten die Beamten einen Tipp von einem Informanten aus der Drogenszene bekommen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Der Fund ereignete sich demnach bereits im Oktober im Bezirk Jindrichuv Hradec, wurde aber aus ermittlungstaktischen Gründen geheim gehalten. Die Leiche wurde als mumifiziert beschrieben.