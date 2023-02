Ist es Nicola Bulley? : Polizei findet Frauenleiche in Lancashire

Vor fast einem Monat ist die zweifache Mutter Nicola Bulley nicht mehr von einem Spaziergang mit ihrem Hund zurückgekehrt. Nun hat die Polizei in der Nähe ihrer ihres letzten bekannten Aufenthaltsortes eine Frauenleiche entdeckt.

Die 45-jährige Nicola Bulley verschwand am 27. Januar 2023, als sie mit ihrem Hund spazierte. Polizei Lancashire

Bei der Suche nach einer bei einem Hundespaziergang plötzlich verschwundenen Frau im Nordwesten Englands hat die Polizei eine Leiche gefunden. Der Leichnam sei in einem Fluss in der Nähe des Ortes entdeckt worden, an dem die 45-Jährige am 27. Januar zuletzt gesehen worden sei, teilte die Polizei in Lancashire am Sonntag mit. Die Identifikation der Leiche stand noch aus.

Die Suche nach Nicola Bulley nach ihrem spurlosen Verschwinden am Fluss Wyre, an dem sie den Hund der Familie ausgeführt hatte, erregte in ganz Großbritannien Aufsehen und wurde mit großer Anteilnahme und viel Berichterstattung durch Medien begleitet. Etliche Menschen unternahmen auf eigene Faust Suchanstrengungen, um die Mutter zweier Töchter im Alter von sechs und neun Jahren ausfindig zu machen.

In sozialen Netzwerken wurde wild über den Fall spekuliert. Selbsternannte Retter brachen in heruntergekommene Gebäude ein – trotz Zusicherungen durch die Polizei, dass umfassend nach der Vermissten gesucht werde. Menschen unternahmen nächtliche Patrouillen, verstörten Anwohner teils damit, dass sie an ihren Toren rüttelten oder durch ihre Vorgärten streiften. Vor ihrem Verschwinden hatte Bulley noch ihre Töchter zur Schule gebracht. Je länger der Fall ungelöst blieb, umso stärker wurden die Zweifel und die Kritik an der Arbeit der Polizei in Lancashire, die 40 Ermittler darauf ansetzte.