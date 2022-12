Luxemburg : Polizei findet in Wohnung eines Tatverdächtigen eine tote Frau

Bei einem Polizeieinsatz am Donnerstag haben die Beamten die Leiche einer Frau entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung am Abend bekannt gibt, seien die Polizisten zunächst ausgerückt, da ein Mann einen 27-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus mit einer Stichwaffe attackiert habe. Der mutmaßliche Täter, ein 45-jähriger Mann, wurde demnach festgenommen. Das Opfer sei in die Notaufnahme gebracht worden, schwebt laut Staatsanwaltschaft aber nicht in Lebensgefahr.