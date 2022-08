Deutschland : Polizei findet Kleider von Ayleen (14) in Wohnung von Verdächtigem

Die Leiche der 14-jährigen Ayleen ist 300 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt gefunden worden. Ein Verdächtiger befindet sich in Haft.

Die Leiche der zuvor vermissten Ayleen (14) ist im Teufelsee bei Weckesheim in Hessen gefunden worden. Nach Informationen der Redaktion des «Schwarzwälder Boten» fiel die Jugendliche einem vorbestraften Sexualstraftäter zum Opfer. Der Mann habe nach seiner Haftentlassung an einem Programm teilgenommen, um das Rückfallrisiko zu senken.