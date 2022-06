Brasilien : Polizei findet Leichen bei Suche nach Journalisten und Indigenen-Experten

Seit einer Woche suchen Einsatzkräfte im Amazonas-Gebiet unter großem internationalen Druck nach einem britischen Journalisten und einem Indigenen-Experten. Nun haben sie in der Gegend zwei Leichen gefunden.

Bild: Brasilianische Soldaten während der Suchaktion nach den zwei Vermissten am 10. Juni in Atalaia do Norte.

Zuvor hatten die Suchtrupps bereits einen menschlichen Magen gefunden. Dies bestätigte das Suchteam gegenüber Record TV, wie das brasilianische Onlineportal d24am schreibt. Die Leichenteile waren in der Erde vergraben. Das Organ wurde an das Nationale Institut für Kriminalistik geschickt, um herauszufinden, ob es zu den Vermissten gehören könnte.

Die Feuerwehr des Bundesstaates Amazonas hat auch noch weitere Gegenstände gefunden. So sollen Taucher im abgelegenen Amazonasgebiet, wo das Duo vor einer Woche verschwunden sei, am Sonntag einen Rucksack und einen Laptop gefunden haben. Die Gegenstände werden nun der Gerichtsmedizin übergeben, die brasilianische Bundespolizei wurde ebenfalls darüber informiert.

Immer wieder Konflikte zwischen Fischern, Wilderern und Regierungsmitarbeitern

Zuletzt gesehen wurden die Männer am 5. Juni im schwer zugänglichen Vale do Javari, dem zweitgrößten indigenen Territorium Brasiliens . Sie befanden sich mit einem Boot auf dem Fluss Itaquai auf dem Rückweg nach Atalaia do Norte, kamen dort aber nicht an.