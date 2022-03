Polizei bittet um Mithilfe : Polizei findet stark blutenden Mann im Bahnhofsviertel

LUXEMBURG – Nach einer Auseinandersetzung mit zwei Männern musste ein Schwerverletzter im Bahnhofsviertel behandelt werden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein Zeuge hat am Mittwochabend den Notruf angerufen und mitgeteilt, dass ein Mann bei eine Auseinandersetzung in der Rue Bender im Bahnhofsviertel schwer verletzt worden war. Als die Rettungskräfte und die Polizei am Tatort eintrafen, fanden sie das Opfer mit einer stark blutenden Wunde auf der Straße, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.