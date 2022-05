Hanau : Polizei findet zwei tote Kinder in und um Hochhaus

Im deutschen Hanau, nahe Frankfurt, machte die Polizei am Mittwochmorgen einen grausigen Fund: Vor und in einem Wohnhochhaus entdeckten die Beamten ein schwerverletztes und ein totes Kind.

Im hessischen Hanau sind zwei Kinder offenbar im familiären Umfeld getötet worden. Ein Mädchen wurde am Mittwochmorgen tot auf einem Hochhausbalkon im neunten Stock entdeckt, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Ein Junge, der im Innenhof des Gebäudes gefunden wurde, erlag seinen schweren Verletzungen wenig später in einem Krankenhaus.