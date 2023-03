Großregion: Polizei geht mit Fahndungsaktion gegen Geldautomatensprenger vor

Mit einer Kontrollaktion in sieben Bundesländern ist die Polizei gegen Täter vorgegangen, die Geldautomaten sprengen. Drei Tage lang seien Automaten verstärkt überwacht und überregionale Reiserouten kontrolliert worden, um Druck auf die international agierenden Tätergruppen zu erhöhen, teilte das hessische Innenministerium am Freitag federführend in Wiesbaden mit. Mehr als 2500 Polizistinnen und Polizisten hätten vom 14. bis 17. März rund 8000 Personen und mehr als 5300 Fahrzeuge kontrolliert.