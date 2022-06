Acht Festnahmen : Polizei gelingt Schlag gegen internationale Heroin-Bande

LUXEMBURG – Beschlagnahmtes Heroin im Wert von über einer Million Euro und acht Festnahmen sind das Ergebnis mehrmonatiger Ermittlungen einer Sonderkommission.

Ende Mai sind acht Personen festgenommen worden, die im Verdacht stehen, in Luxemburg und im Grenzgebiet «regen Heroinhandel» betrieben zu haben, so die Police Grand-Ducale in einer Mitteilung am Donnerstagnachmittag. Laut Polizei wurden fünf der Verhafteten in Luxemburg festgenommen, zwei in den Niederlanden und einer in Frankreich.