Sonderkommando : Polizei gibt Details zum Überfall auf Cathy bekannt

Nach Dreharbeiten wollte die Moderatorin das Ferienparadies Phuket genießen. Doch eine üble Attacke überschattete ihren Aufenthalt. Nun gibt die Polizei ein Ermittlungsupdate.

1 / 11 Drei Wochen in Thailand endeten für Cathy Hummels in einem Albtraum. Instagram/cathyhummels An ihrem letzten Abend wurde die 34-Jährige brutal überfallen. imago images/Revierfoto Der Täter habe mehrfach auf sie eingeschlagen, bis sie realisiert habe, dass es um Leben und Tod gehe. imago images/Future Image

«Ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf. Der Täter schlug mehrfach auf mich ein. Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht, und ich fing an, mich zu wehren», schilderte Cathy Hummels das traumatisierende Ereignis, das ihr in Thailand widerfahren ist. Nach den Dreharbeiten zur TV-Show «Kampf der Realitystars» genoss sie nur 800 Meter von ihrem Ferienressort entfernt den Feierabend am Strand, als sie plötzlich überfallen wurde.

Die Ermittlungsbehörden vor Ort gehen der Sache nun intensiv nach und setzten gar eine Sonderkommission ein. Diese befragt Zeugen und wertet Material von Überwachungskameras aus. Auch im Netz suchen die Beamten und Beamtinnen nach Zeugen und Zeuginnen. Auf Facebook posteten sie ein Foto der Deutschen mit einer Beschreibung des Täters und der Bitte, sich zu melden, wenn man etwas gesehen hat.

Tatortbegehung mit Presse

Die thailändische Polizei notiert in ihren jetzt veröffentlichten Ermittlungsprotokollen: «Die Attacke ereignete sich am Natai Strand um neun Uhr abends am 5. Februar.» Nachdem Cathy Hummels schrie, sie habe kein Geld bei sich, soll der Täter ihr Handy gestohlen haben – ein iPhone 12 Pro Max, wie der thailändische Polizeireport festhält.

Bei einer Tatortbegehung ließen sich die Polizistinnen und Polizisten von der örtlichen Presse «thephuketnews» begleiten. «Ich versichere Ihnen, dass Phuket immer sicher ist für Besucher und Touristinnen», sagte Kommandant Maj Gen Sermphan Sirikong in einem Statement und versucht, den Negativschlagzeilen rund um das Ferienparadies den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Zweifel an Hummels’ Schilderungen

Der US-Nachrichtensender «ABC» zweifelte derweil die Schilderungen von Cathy Hummels an. So heißt es in einem ihrer Berichte: «Die Erklärung der thailändischen Polizei lieferte eine weniger dramatische Darstellung (...). Es hieß, Cathy Hummels habe der Polizei erzählt, dass der Angreifer sie einmal auf ihren linken Arm geschlagen habe und sie hingefallen sei, woraufhin er ihr Handy genommen habe und weggelaufen sei.»

Doch Cathy Hummels lässt sich davon nicht irritieren. Sie ist froh, dass die Behörden den Vorfall ernst nehmen. In der «Bild» berichtet sie: «Die Polizei dreht jeden Stein um.» Angesprochen auf ihren aktuellen Gesundheitszustand nach dem Vorfall erklärt sie: «Körperlich habe ich noch Schmerzen, aber seelisch geht es mir schon viel besser.» Derzeit befindet sie sich in Dubai, gemeinsam mit ihrem vierjährigen Sohn Ludwig.