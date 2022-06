Tuningkontrolle : Polizei ging in Kockelscheuer auf Poser-Jagd

KOCKELSCHEUER – Wer nicht vorschriftskonform an seinem Auto rumgeschraubt hat, hatte Freitagnacht in Kockelscheuer schlechte Karten. Dort hat die Polizei eine große Verkehrssicherheitskontrolle durchgeführt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Police Grand-Ducale in Kockelscheuer Autofahrer auf Tuning-Verstöße kontrolliert, wie sie am Montagnachmittag mitteilt. 43 Beamte prüften dabei insgesamt 300 Fahrzeuge auf die «Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen von technischen Veränderungen».