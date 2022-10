Saarland : Polizei gräbt wieder nach Leiche in Saarbrücken

SAARBRÜCKEN – Seit mehreren Wochen sucht die Polizei nach dem Opfer einer vermuteten Gewalttat, die fast zehn Jahre zurückliegen soll. Nach neuen Hinweisen sucht sie nun in einem anderen Bereich.

Seit gestrigem Montag ist die saarländische Polizei wieder auf der Suche nach einer Leiche, wie sie am Dienstag mitteilt. Nach einem Zeugenaufruf seien Hinweise eingegangen, weshalb nun im Bereich der Luisenthaler Straße in Saarbrücken bei einem ausgetrockneten Weiher gegraben werde. «Außerdem suchen sie im Umfeld befindliche Kanalschächte ab», so die Polizei.