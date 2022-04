Luxemburg : Polizei greift bei Drogenkontrolle illegale Immigranten auf

LUXEMBURG-STADT – In einer gemeinsamen Aktion mit dem Zoll hat die Police Grand-Ducale am Donnerstag in sechs Fällen Verstöße gegen die Immigrationsgesetzgebung festgestellt. Eigentlich sollte die Kontrolle dem Kampf gegen die Drogenkriminalität dienen.

Polizeibeamte am Bahnhof Hollerich. Police Grand-Ducale

Im Rahmen einer großangelegten Kontrolle gegen die Drogenkriminalität haben am Donnerstag 18 Polizeibeamte, ein Polizeihundeführer sowie vier Hundeführer der Zollverwaltung sechs Züge am Bahnhof Hollerich überprüft. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, wurden dabei sechs Personen aufgegriffen, die sich illegal im Großherzogtum aufhielten. Nach Rücksprache mit dem Außenministerium wurde eine dieser Personen im Ausreisezentrum untergebracht. Über die restlichen wurde eine fremdenpolizeiliche Meldung erstellt.

Die Drogenspürhunde haben nach Polizeiangaben bei 25 Personen angeschlagen. Zwei von ihnen hatten «kleinere Drogenmengen» bei sich, wie es in der Pressemitteilung heißt. Gegen sie wurde eine eine Strafanzeige erstellt. Außerdem wurde bei einer Person Diebesgut gefunden, zwei weitere waren wegen einer administrativen Zustellung zur nationalen Fahndung ausgeschrieben.