Mehrere Kanaldeckel geöffnet: Polizei im Saarland erkennt Täter am «auffälligen Gang»

Dem tatverdächtigen Mann wird gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.

Am «auffälligen Gang» und der «markanten Jacke» hat die Polizei im Saarland einen Mann identifiziert, der mehrere Kanaldeckel auf eine Straße gelegt hatte und damit einen Verkehrsunfall verursachte. «Akribische Ermittlungen» führten die Polizei zunächst zu einer Videoaufzeichnung, die den Mann bei der Tat zeigte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er hob demnach mehrere Kanaldeckel aus und legte sie in der Gemeinde Großrosseln auf die Straße.