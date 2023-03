Luxemburg: Polizei interveniert «fast drei Mal täglich» bei häuslicher Gewalt

Bei einer Diskussionsrunde zum Thema häusliche Gewalt sind am Mittwoch zahlreiche Akteure zusammengekommen. Dabei wurden die Fortschritte der vergangenen 20 Jahre bei der Bekämpfung dieses in Luxemburg weit verbreiteten gesellschaftlichen Problems analysiert. Nach den offiziellen Worten der drei Minister und Ministerinnen, Taina Bofferding (LSAP, Gleichstellung von Männern und Frauen), Sam Tanson (Déi Gréng, Justiz) und Henri Kox (Déi Gréng, Innere Sicherheit), hielt die am deutschen Zentrum für Kriminologie und Polizeiforschung tätige Kriminologin Bettina Riederer einen langen Vortrag über das Profil von Tätern häuslicher Gewalt.