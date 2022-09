Deutschland : Polizei ist sprachlos, was sie in Bordell alles findet

Die Polizei kontrollierte am Wochenende mehrere Bordelle und Sauna-Clubs. Die Einsätze verliefen ruhig, dennoch wurden die Beamten fündig.

Die Polizei kontrollierte von mehreren Prostituierten die Ausweispapiere. (Symbolbild) Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte der Kreis Mettmann einen Kontrolleinsatz in drei sogenannten Sauna-Clubs (Rotlichtbetrieben) in Erkrath, Velbert und Ratingen durch. Es wurde Amtshilfe für das Ordnungsamt und das Ausländeramt des Kreises geleistet. An dem Einsatz waren außerdem mehrere Kräfte der Steuerfahndung Wuppertal beteiligt. Die gemeinsame Aktion verlief ruhig und ohne besondere Zwischenfälle.

Im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 2 Uhr führten die Einsatzkräfte die Kontrollen in den drei Etablissements durch. In einem Sauna-Club an der Heinrich-Hertz-Straße in Erkrath konnten 50 Prostituierte und rund zehn Angestellte angetroffen und polizeilich, ordnungs- und ausländerrechtlich überprüft werden. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, da eine geringe Menge Drogen gefunden wurde. Zudem wurden zwei Aufenthaltsermittlungen durchgeführt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisordnungsamtes fertigten eine Ordnungswidrigkeits-Anzeige.

Die Gäste waren kooperativ

In einem Sauna-Club an der Harkortstraße in Velbert kontrollierten die Einsatzkräfte 20 Prostituierte und rund zehn Angestellte. Durch die Polizei wurde auch hier eine Aufenthaltsermittlung durchgeführt, das Ordnungsamt fertigte eine Ordnungswidrigkeits-Anzeige. Weitere 40 Prostituierte und zwölf Angestellte sind in einem Etablissement an der Robert-Zapp-Straße in Ratingen kontrolliert worden. Da eine Frau aus Südosteuropa keine Ausweispapiere mit sich führte, erhärtete sich im weiteren Verlauf der Kontrolle der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Das Ausländeramt führte eine weitere Überprüfung durch, die Südosteuropäerin wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen in Gewahrsam genommen.

Die Gäste der Betriebe verhielten sich kooperativ, es ergaben sich keine Anhaltspunkte für Kontrollen. Auch in der Zukunft werden die zuständigen Behörden gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Mettmann unangekündigte Kontrollen zum Prostitutionsschutz durchführen, um mögliche Verstöße gegen Auflagen zu ahnden oder Straftaten aufzuklären.