Luxemburg : Polizei kassiert zahlreiche Führerscheine ein

LUXEMBURG – Die Police Grand-Ducale hat am Wochenende wieder zahlreiche Führerscheine eingezogen. Grund dafür waren Geschwindigkeitsüberschreitungen und Alkohol am Steuer.

Wie jedes Wochenende machte die großherzogliche Polizei auf den Straßen Luxemburgs wieder Jagd auf Verkehrssünder. Am Sonntagnachmittag führten die Beamten beispielsweise Geschwindigkeitskontrollen im Tunnel Ehlerange auf der A13 durch. Wie in allen Autobahntunneln des Landes ist die Geschwindigkeit dort auf 90 km/h begrenzt.

Insgesamt wurden 12 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. In neun Fällen war die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h überschritten worden. Drei Führerscheine wurden beschlagnahmt. Die Polizei erinnert, dass solche Geschwindigkeitsüberschreitungen «nicht nur einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung darstellen, sondern auch ein gefährliches Verhalten für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer».

Zu betrunken, um Scheinwerfer einzuschalten

Kurz nach 18 Uhr meldete ein Sicherheitsbeamter eines Einkaufszentrums in Huldingen einen Verkehrsunfall. Dieser verursachte keinen Schaden, doch die beiden Fahrer gerieten nach dem Zusammenstoß in einen Streit. Die Polizisten stellten fest, dass der Unfallverursacher völlig betrunken war und ein parkendes Auto gerammt hatte, als er selbst gerade einparken wollte. Sein Alkoholpegel war so hoch, dass er mit einem Fahrverbot belegt wurde.

Später am Abend, gegen 21.30 Uhr, wurde in der Rue de Schifflange in Kayl ein Auto entdeckt, das mitten auf der Straße stand. Eine Streife ging hin und kontrollierte den Autofahrer. Dieser gab sofort zu, dass er keinen Führerschein besaß. Außerdem behauptete er keine Fahrzeugpapiere vorweisen zu können, da er das Auto gerade erst gekauft hätte. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Fahrzeugs an. Ein positiver Alkoholtest krönte die Liste seiner Vergehen.

Schließlich war ein Fahrer gegen 1 Uhr morgens in der Rue des Bains in der Hauptstadt so betrunken, dass er vergessen hatte seine Scheinwerfer einzuschalten. Beamte hielten das Fahrzeug an, um den Autofahrer zu kontrollieren. Wenig überraschend hatte er viel zu viel getrunken und wurde mit einem vorläufigen Fahrverbot belegt.