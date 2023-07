Luxemburg: Polizei kontrolliert 200 Tuningfahrzeuge – 94 Verstöße

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren 29 Polizeibeamte im Einsatz.

Etwa 200 Fahrzeuge sind im Rahmen einer groß angelegten Tuningkontrolle in Contern kontrolliert worden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Montagabend mit. In der Nacht von Freitag auf Samstag seien 29 Polizeibeamte im Einsatz gewesen. «Der Schwerpunkt lag auf der Überprüfung der Fahrzeugpapiere, dem allgemeinen Zustand der Fahrzeuge und dem Fahrverhalten der Fahrzeugführer», beschreibt die Polizei ihren Einsatz.