Alkoholtest : Polizei kontrolliert 477 Autofahrer – bei dreien ist nun der Führerschein weg

Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag hat die Police Grand-Ducale an mehreren Stellen des Landes eine Massen-Alkoholkontrolle durchgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden zwischen 21 und 1.30 Uhr in Tandel, Ettelbrück und Diekirch 477 Autofahrer kontrolliert, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt.