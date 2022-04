Luxemburg : Polizei kontrolliert Motorradfahrer zum Start der Saison

LUXEMBURG – Mit dem Einzug des Frühlings und den steigenden Temperaturen sind wieder viele Motorradfahrer auf den Straßen des Großherzogtums unterwegs. Die Police Grand-Ducale startet daher eine Sicherheitskampagne.

«Laut zahlreichen Studien sind Motorradfahrer viel gefährdeter als andere Verkehrsteilnehmer, weil sie nicht von einer Karosserie umgeben sind und bei einem Unfall viele Meter weit geschleudert werden können», teilt die Polizei mit. Motorradfahrer seien für Autofahrer in vielen Fällen schlecht zu sehen, da sie sich oft im «toten Winkel» befinden. Außerdem sei ihre Geschwindigkeit schwer einzuschätzen, viele Fahrer würden auch ihre Fähigkeiten überschätzen. Die Pause in der Winterzeit führe beim Großteil der Fahrer unweigerlich zu einem Mangel an Übung.