Polizei leitet neue Ermittlungen im Mord von Kinder-Schönheitskönigin ein 

Bald jährt sich der mysteriöse Mord an der sechsjährigen JonBenét Ramsey zum 26. Mal. Und es kommt wieder Bewegung in den Fall, denn die Polizei hat neue Ermittlungen aufgenommen. Das zuständige Boulder Police Department hat angekündigt, sich zu diesem Zweck mit dem Colorado Cold Case Review Team zusammenzuschliessen. Gemeinsam will man nach Antworten suchen.

Mysteriöser Erpresserbrief

Die Eltern des Mädchens fanden an Weihnachten 1996 im Eingang ihres Familienhauses in Boulder, Colorado, einen dreiseitigen Erpresserbrief. Darin stand, dass die kleine JonBenét, die mehrere Little-Miss-Wettbewerbe gewonnen hatte, gekidnappt worden sei und erst gegen eine Zahlung von 118.000 Dollar freikomme. Die Eltern alarmierten die Polizei, die zunächst wegen Kindesentführung ermittelte.

Sämtliche Familienmitglieder verdächtigt

Endlich neuer Wind?

Nun scheint neuer Wind in den ungelösten Fall gekommen zu sein. «Seit dem Mord an JonBenét sind die Ermittler Spuren nachgegangen, die aus mehr als 21.000 Hinweisen, Briefen und E-Mails resultierten. Wir sind in 19 Staaten gereist, um mehr als 1000 Personen zu befragen oder mit ihnen zu sprechen», teilte das Polizeidepartement am Mittwoch in einer Erklärung mit.