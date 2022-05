Europäischer Haftbefehl : Polizei liefert Luxemburger nach Deutschland aus

WASSERBILLIG – Am Dienstagmorgen hat die Police Grand-Ducale einen Luxemburger nach Deutschland ausgeliefert. Gegen den 26-Jährigen lag ein Europäischer Haftbefehl wegen mehrerer Drogendelikte vor.

Am Dienstagmorgen hat die großherzogliche Polizei einen Luxemburger nach Deutschland ausgeliefert. Gegen den Mann lag ein Europäischer Haftbefehl vor, wie die Bundespolizei Trier am Donnerstag mitteilt. Demnach war der 26-Jährige wegen mehrerer Drogendelikte im Großraum Trier bereits im Juni 2016 und Dezember 2017 zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden.

Zivile Kräfte der Bundespolizei nahmen den Verurteilten am Grenzübergang Wasserbilligerbrück von der Police Grand-Ducale in Empfang und lieferten ihn in die JSA Wittlich ein. Dort habe er nach Abzug der U-Haft noch ein Jahr und fünf Monate zu verbüßen.