Luxemburg : Polizei macht zwei Dealer in Petinger Hotel dingfest

Polizisten der Petinger Polizei sind am Dienstagmorgen gegen 7 Uher in ein Hotel geschickt worden, weil in diesem ein mutmaßlicher Drogendealer vermutet wurde, nach dem landesweit gefahndet wird. Diesen trafen die Beamten zwar nicht an, dafür jedoch zwei Personen, die sich nicht auszuweisen wussten. Bei näherer Überprüfung der unbekannten Männer und des Hotelzimmers entdeckten die Polizisten unter anderem über 21.000 Euro Bargeld sowie knapp 280 Gramm Kokain.