Luxemburg : Polizei meldet ein gestohlenes und ein angezündetes Auto

LUXEMBURG – Drei Verkehrsunfälle, ein Brand und einen Diebstahl haben von Sonntag bis Montag das CGDIS und die Polizei beschäftigt. Eine Person wurde verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Die Feuerwehr war bei einem Brand in Nierderkorn im Einsatz. Editpress

Gegen 3 Uhr am Montagmorgen wurde ein brennendes Auto in einer Garageneinfahrt in der Rue Prinzenberg in Niederkorn gemeldet, wie die Polizei mitteilt. Das Garagentor und die Fassade des Hauses seien ebenfalls beschädigt worden. Laut Polizei wurden die Bewohner der angrenzenden Häuser evakuiert, bis die Flammen gelöscht waren. Um die Umstände des Brandes zu klären, hat die Staatsanwaltschaft die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen beauftragt.

Ein paar Stunden später, wurde ein Auto als gestohlen gemeldet. Die Einbrecher sind in die Garage eines Wohnhauses in der Rue Dicks in Niederanven eingedrungen, heißt es in der Pressemitteilung. Es handele sich um einen grauen Polo mit dem Kennzeichen EM0792.

Führerscheine einkassiert

Des Weiteren meldet die Police Grand-Ducale einen Verkehrsunfall auf der N18 zwischen Marnach und Clerf, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Fahrer sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, konnte jedoch von den Rettungskräften befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 17.30 Uhr kollidierten am Sonntagabend zwei Autos auf der N2 in der Nähe von Bous. Laut Polizei stand einer der beteiligten Autofahrer unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde der Führerschein entzogen. Dasselbe Urteil erging an eine Fahrerin, die kurz vor 21 Uhr am Steuer eines stark beschädigten Autos auf der Route de Bertrange saß. Die Polizei stellte fest, dass sie gerade gegen einen Baum in der Rue de l'Industrie geprallt war. Der Alkoholtest fiel positiv aus.

Gleiches Ergebnis und gleiche Strafe für Autofahrer in Larochette und auf der Buchler-Brücke in Luxemburg-Stadt zwischen 23 und 00.30 Uhr.