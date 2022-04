Schüsse in New Yorker U-Bahn : Polizei meldet Festnahme von mutmaßlichem Täter

Der 62-jährige Frank James, den die Polizei zunächst als «Person of interest» bezeichnet hatte, wurde am Mittwoch verhaftet.

Die Polizeipräsidentin von New York City, Keechant L. Sewell, und andere Beamte werden in Kürze über den aktuellen Stand der Ermittlungen im Fall der Schießerei in der U-Bahn von Brooklyn informieren, wie CNN berichtet. Kurz vor der Pressekonferenz wurde der Tatverdächtige Frank James verhaftet.

Der 62-jährige Mann, den die Polizei zunächst als «Person of interest» bezeichnet hatte, wurde am Mittwoch zum Verdächtigen erklärt, nachdem die Ermittler festgestellt hatten, dass er die am Tatort sichergestellte Waffe gekauft hatte, so die Polizei laut CNN.