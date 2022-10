Luxemburg: Polizei meldet mehrere Einbrüche – inklusive Angriff

Einige der Einbrecher wurden bei ihrem Vorhaben ertappt. picture alliance / dpa (Symbolbild)

Am Sonntagabend sind zwei Unbekannte in ein Seniorenwohnheim in Kayl eingebrochen, wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilt. Demnach haben die Männer sich gegen 17.10 Uhr Zutritt zu der Einrichtung in der Rue de Tetange verschafft und haben in einem bewohnten Zimmer ein Mobiltelefon und eine Brieftasche gestohlen.

Der Zimmerbewohner war laut Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend, jedoch blieben die Einbrecher offenbar nicht unbemerkt: «Eine Angestellte, welche inzwischen über die Anwesenheit der verdächtigen Personen informiert worden war und diese im Zimmer antreffen konnte, wurde beim Versuch, die Diebe an ihrer Flucht zu hindern, angegriffen», so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Täter wahrscheinlich zwischen 20 und 25 Jahre alt

Die Täter sollen in Richtung Kreisverkehr geflüchtet sein, konnten aber trotz Fahndung nicht gefasst werden. Daher bittet die Polizei Hinweise zu den beiden Männern oder verdächtigen Fahrzeugen an die Polizeidienststelle Esch/Alzette weiter zu leiten, entweder telefonisch unter (+352) 244 52 1000 oder per E-Mail an police.esch@police.etat.lu.

Beide Männer sind nach Polizeiangaben zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Einer der beiden wird als korpulent und mit Drei-Tage-Bart beschrieben. Er soll eine schwarze Jacke, graue Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Der zweite habe ebenfalls einen Drei-Tage-Bart, sei aber schlank. Er war demnach mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Auch in Steinfort haben mehrere Männer am Sonntag versucht einzubrechen. Gegen 13 Uhr seien die drei in der Rue du Cimetière jedoch bei dem Versuch gestört worden, so die Polizei. Noch am selben Tag hätten die Beamten drei Tatverdächtige ermittelt, gegen die Strafanzeige erstellt worden sei.

In der Nacht zum Montag hat nach Polizeiangaben ein Täter versucht in ein Bistro in der Rue du Curé in der Hauptstadt einzubrechen. Gegen 3.45 Uhr habe ein Zeuge diesen ertappt und festgehalten, bis Beamte eintrafen. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am heutigen Nachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Weitere Haus- und Wohnungseinbrüche

zwischen 21. und 24. Oktober in Luxemburg-Belair, Route d'Arlon

zwischen 23. und 24.Oktober in Mertert, Rue de la Moselle

zwischen 23. und 24.Oktober in Luxemburg-Verlorenkost

zwischen 23. und 24.Oktober in Lorentzweiler

am 24.Oktober, zw. 6.20 Uhr und 12.30 Uhr in Bettemburg, Rue de la Montagne

Baustellendiebstahl