Rheinland-Pfalz : Polizei meldet sechs Einbrüche in einer Stunde in Trier-Saarburg

SAARBURG – Binnen einer Stunde hat es in der Nacht auf Donnerstag eine Einbruchsserie in der Region um Saarburg und an der Obermosel gegeben.

Silas Stein/dpa

Binnen einer Stunde hat es in der Nacht zu Donnerstag eine Einbruchsserie in der Region um Saarburg und an der Obermosel gegeben. Die Täter hätten die Haustüren von sechs Wohngebäuden gewaltsam aufgebrochen, teilte die Polizei mit. Einiger der Bewohner waren demnach zu Hause und konnten die Einbrecher wieder in die Flucht schlagen. Die Einbrüche passierten zwischen 2 und 3 Uhr morgens.

Die Täter erbeuteten nach Angaben der Polizei Kleingeräte und ein im Außenbereich eines Hauses abgestelltes Quad. Die Gesamtschadenshöhe liege im unteren fünfstelligen Bereich. Von der Einbruchsserie betroffen waren Wohnhäuser in Saarburg, Mannebach, Wincherigen und Palzem. Zeugen hätten beobachtet, wie die noch unbekannten Täter mit einem weißen Pick-up davongefahren seien. Die Kriminalpolizei ermittelt.