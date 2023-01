Luxemburg : Polizei meldet zwei bewaffnete Überfälle am Montagabend

STRASSEN – Die Police Grand-Ducale sucht nach zwei Männern, die für zwei kurz aufeinanderfolgende Überfälle am Montagabend verantwortlich sein sollen.

Gleich zwei bewaffnete Überfälle sind der Police Grand-Ducale am heutigen Montagabend in Strassen gemeldet worden. Wie die Polizei wenige Stunden später mitteilt, habe beim ersten Überfall gegen 18.20 eine bewaffnete und maskierte Person ein Geschäft in der Route d'Arlon betreten. Die Angestellte habe flüchten können und die Polizei verständigt. Nach dem Täter wird gefahndet.