«Angesabberte Diensthosen» : Polizei muss ausgebüxte Zirkus-Kamele einfangen

KAISERSLAUTERN – Weil Unbekannte das Gatter der Kamele geöffnet hatten, musste die Polizei in Kaiserslautern die Zirkustiere wieder einfangen.

Einem Kamel missfielen sowohl das Blitzlicht als auch die Tatsache, seiner gerade gewonnen Freiheit beraubt zu werden so sehr, dass es mehrfach versuchte einen Polizeibeamten zu knappen.

Die Polizei hat in Kaiserslautern einen nächtlichen Ausflug von zwei Zirkuskamelen beendet. Unbekannte hatten offenbar das Gatter eines Geheges geöffnet, so dass die Tiere in der Nacht von Samstag auf Sonntag weglaufen konnten, wie die Polizei mitteilt.