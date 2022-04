Razzia auf Mallorca : Polizei nimmt 30 Drogendealer fest – darunter auch Matriarchin «La Paca»

Bei einer großen Aktion gegen den Drogenhandel hat die Polizei auf Mallorca mehr als 30 Menschen festgenommen. Auch die 66-jährige Francisca Cortés Picazo, die auf der Insel als «La Paca» bekannt ist, sitzt in U-Haft.

Die spanische Zivilgarde hat eine Razzia in der Barackensiedlung Son Banya südlich von La Palma durchgeführt.

Die 66-jährige Francisca Cortés Picazo alias «La Paca» wurde am 31. März 2022 auf Mallorca festgenommen. (Das Bild stammt von einer früheren Festnahme.)

Es war eine der «größten Razzias in der Geschichte Mallorcas»: Am frühen Donnerstagmorgen stürmten 200 Beamte der spanischen Guardia Civil die Häuser und Wohnungen von 53 mutmaßlichen Drogenkriminellen in Son Banya, einem Vorort südlich von Palma de Mallorca. Mehr als 30 Menschen wurden festgenommen – darunter die 66-jährige Francisca Cortés Picazo, die auf der Ferieninsel seit Jahren als «La Paca» bekannt ist.