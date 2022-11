Proteste in Brasilien : Polizei nimmt 37 Bolsonaro-Anhänger fest

Wegen illegaler Straßenblockaden aus Protest gegen die Wahlniederlage des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat die Polizei 37 Anhänger des rechten Staatschefs festgenommen. Zudem seien Bußgelder in Höhe von 11,3 Millionen Reais (2,2 Mio Euro) verhängt worden, teilte Justizminister Anderson Torres am Donnerstag mit. In den vergangenen Tagen löste die Polizei demnach 864 Straßensperren und Blockaden auf.