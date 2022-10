Washington : Polizei nimmt bewaffneten Mann am Capitol fest

Der Mann gab vor, er sei in Washington, um Dokumente am Obersten Gerichtshof abzugeben, der sich in unmittelbarer Nähe zum Capitol befindet.

Die Capitol-Polizei in der US-Hauptstadt Washington hat am Mittwoch in der Nähe des Parlamentssitzes einen Mann festgenommen, der mehrere Waffen in seinem Lieferwagen mit sich führte. Laut Polizei gab der 80-Jährige aus dem US-Bundesstaat Georgia an, er sei in Washington, um Dokumente am Obersten Gerichtshof abzugeben, der sich in unmittelbarer Nähe zum Capitol befindet.