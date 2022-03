In Luxemburg : Polizei nimmt drei mutmaßliche Dealer fest

ESCH/ALZETTE – Die Polizei hat bei den Männern Bargeld, rund 730 Gramm Haschisch, 50 Gramm Crystal Meth, 2,5 Gramm Kokain sowie illegale Waffen sichergestellt.

Nach einer Fahrzeugkontrolle, die die Police Grand-Ducale am vergangenen Donnerstag in Esch/Alzette durchgeführt hatte, sind drei Männer festgenommen worden. Sie wurden am Freitag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Ein Drogenspürhund hatte auf das Fahrzeug angeschlagen.