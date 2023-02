Luxemburg : Polizei nimmt flüchtigen Unfallfahrer an Aire de Berchem fest

BERCHEM – Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A3 mussten Beamte erst einmal den mutmaßlichen Unfallfahrer ausmachen. Sie haben ihn an der nahegelegenen Raststätte gefunden.

Am Sonntagmorgen ist ein mutmaßlicher Unfallfahrer offenbar vom Unfallort auf der A3 geflohen. Wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilt, habe der Mann gegen 7.25 Uhr auf Höhe der Raststätte Berchem die Kontrolle über sein Auto verloren und war in einen Lkw und weitere Fahrzeuge geprallt. Als die eingesetzten Beamten eingetroffen seien, sei der Mann allerdings nicht mehr vor Ort gewesen.