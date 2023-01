Lützerath : Polizei nimmt Greta Thunberg in Gewahrsam

Die Gruppe beteiligte sich demnach an einer erneuten Kundgebung gegen die Räumung von Lützerath und den Braunkohletagebau in der Region. Dabei hätten einige, darunter die in Gewahrsam genommene Gruppe, sich «aus der Demonstration herausgelöst» und seien «auf die Abbruchkante des Tagebaus zugelaufen». Was mit mit ihnen weiter passiere, wird laut Polizei «entschieden, wenn die Identitätsfeststellung abgeschlossen ist».