Deutschland : Polizei nimmt Mann vor seiner 88. Corona-Impfung fest

In Deutschland ist eine bizarre Impf-Serie aufgeflogen: Ein 61-Jähriger soll sich mindestens 87 Mal gegen das Coronavirus immunisieren lassen haben.

Seit Juli 2021 ist der 61-Jährige aus Magdeburg laut deutschen Medienberichten offenbar Stammgast in den diversen Impfzentren Sachsens. Bis zu drei Mal am Tag ließ er sich zu unterschiedlichen Tageszeiten und an verschiedenen Orten eine Dosis verpassen. Der Mann habe sich dabei immer mit richtigem Namen und Daten registriert. Insgesamt kommt der Deutsche somit auf stolze 87 Corona-Impfdosen.