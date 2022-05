Luxemburg : Polizei nimmt mutmaßlichen Stalker in Düdelingen fest

DÜDELINGEN – Die großherzogliche Polizei hat am Mittwochabend einen Mann festgenommen, der wiederholt eine Verweisung der Polizei missachtet haben soll.

Die Polizei in Luxemburg hat am Mittwochabend einen Mann in Düdelingen festgenommen, der eine Frau mutmaßlich gestalked und eine Verweisung der Polizei mehrfach missachtet haben soll. Wie die Polizei in Luxemburg am Donnerstag mitteilt, sei der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet worden. Er soll nun einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.