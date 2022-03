Peinliche Panne : Polizei nutzt mehrfach falsche Fahndungsbilder

SAARBRÜCKEN - Stellen Sie sich vor, Ihr Gesicht erscheint aus Versehen auf einem Fahndungsfoto vom Geldautomaten. In Saarbrücken ist diese Panne nun schon zweimal passiert.

Die Polizei suchte sie als Kreditkarten-Diebe, aber mit dem falschen Fahndungsfoto. Diese Panne ist im Saarland in den letzten Wochen gleich zweimal passiert. Die Fahndungsfotos zeigten zwei Frauen beim Geldabheben. Die Gesichter machten in der regionalen Presse und auf sozialen Netzwerken die Runde. Doch beide haben sich nachweislich nichts vorzuwerfen. Sie waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort, nämlich in einer Sparkassenfiliale in Saarbrücken-Bübingen.