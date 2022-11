Temmels : Polizei prüft nach Leichenfund Parallelen zu Verbrechen in Großregion

TEMMELS/TRIER – In einem Gebüsch wurden am Dienstagmittag Leichenteile entdeckt. Noch ist das Opfer nicht identifiziert. Die Polizei überprüft auch Verbrechen jenseits der deutschen Grenze, darunter womöglich auch der Fall der getöteten Diana S.

Das Polizeipräsidium Trier hat am heutigen Mittwoch darüber informiert, dass an einem Parkplatz im grenznahen Temmels am Vortag Leichenteile gefunden worden waren. Wie der Trierische Volksfreund (TV) am Abend berichtet, geht die Polizei davon aus, dass dem Fund wohl ein aktuelles Verbrechen zugrunde liegt. Über die Gerichtsmedizin versuche man die Identität zu klären, so Polizeisprecher Uwe Konz laut dem Bericht. Zudem würden Vermisstenfälle abgeglichen und geprüft, «ob es sich um ein neues Verbrechen handelt. Darunter fallen auch Verbrechen im Grenzraum.»